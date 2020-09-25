МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Счетная палата РФ выдала заключение на законопроект Минфина о поправках в режим налога на дополнительный доход (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), отметив отсутствие в нем детализированных расчетов и обоснований, в том числе оценки ежегодной компенсации доходов бюджета, выпавших в 2019-2020 годах от введения НДД.

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров НДД и НДПИ, внесенный правительством. Большая часть изменений затрагивает нефтяную отрасль, но также документ повышает в 3,5 раза НДПИ для удобрений и руд.

В своем заключении, размещенном в базе данных Госдумы, Счетная палата напоминает, что в финансово-экономическом обосновании к законопроекту написано о ежегодном эффекте в 237 миллиардов рублей для бюджета РФ от реализации его положений.

Кроме того, планируются дополнительные поступления в результате предлагаемой законопроектом отмены налоговой льготы в форме применения коэффициента 0,7 к ставке НДПИ для налогоплательщиков, осуществляющих разработку месторождений полезных ископаемых, разведанных за счет собственных средств, указывает ведомство. Эти поступления оцениваются в сумму порядка 3 миллиардов рублей в год.

"Вместе с тем детализированные расчеты и обоснования указанных дополнительных поступлений в федеральный бюджет в материалах к законопроекту отсутствуют, а также отсутствует оценка ежегодной компенсации недополученных доходов федерального бюджета от введения НДД за 2019-2020 годы. Полагаем необходимым отметить, что отсутствие соответствующих расчетов не позволяет произвести оценку бюджетного эффекта от вносимых законопроектом изменений", — говорится в заключении.