ЛОНДОН, 25 сен — ПРАЙМ. Миллиардер Джим Рэтклифф, входящий в тройку самых богатых жителей Великобритании, сменил британское налоговое резидентство на "безналоговые" условия в Монако, свидетельствуют регистрационные данные реестра компаний Соединенного Королевства.

Согласно документам, резидентство компании, управляющей частными самолётами, Hampshire Aviation, зарегистрированной в Британии и принадлежащей бизнесмену, было изменено ещё в марте.

Согласно налоговому законодательству Монако, прожившие в стране 183 дня в году имеют право не платить налоги на доходы и недвижимость. При этом в Великобритании ставка налога для граждан с доходом свыше 150 тысяч фунтов стерлингов в год составляет 45%.

Таким образом, основатель и глава нефтехимической компании Ineos Рэтклифф, чье состояние оценивается в 17,5 миллиарда фунтов стерлингов, уже сможет сэкономить на налогах 4 миллиарда фунтов, отмечает издание Guardian.

Согласно данным Sunday Times, только личные налоговые выплаты Рэтклиффа в 2017-2018 финансовом году составили 110 миллионов фунтов стерлингов. В 2020 году состояние миллиардера увеличилось на 1,25 миллиарда фунтов, несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса.

Помимо Рэтклиффа, отчитываться о доходах в Монако также предпочитают такие британские бизнесмены, как владелец Topshop Филип Грин, братья Дэвид и Саймон Рубен, а также автогонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон.