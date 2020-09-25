ДОХА, 25 сен /ПРАЙМ/. Более 45 стран, в основном из Африки, в течение пяти месяцев подали заявки для отсрочки в обслуживании внешнего долга, говорится в поступившем РИА Новости сообщении организаторов встреч в рамках работы "большой двадцатки" под председательством Саудовской Аравии.

"Рабочая группа стран "большой двадцатки" по международной финансовой архитектуре завершила сегодня свои сентябрьские заседания, на которых обсуждалась обновленная информация о реализации инициативы по приостановке обслуживания внешнего долга, а также различные вопросы финансовой устойчивости и стабильности, в том числе в контексте COVID-19. В рамках инициативы, которая реализуется уже пятый месяц, на сегодняшний день рабочая группа получила 46 заявок из имеющих на это право стран в различных регионах мира, большинство из которых — 30 стран — из Африки", — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель рабочей группы Бандр аль-Хумали, "все основные официальные двусторонние кредиторы по-прежнему привержены приостановке платежей по обслуживанию долга для наиболее уязвимых стран в эти трудные времена. Эти обязательства дополняются поддержкой со стороны МВФ и банков развития для тех стран, которые имеют право на получение отсрочки".

Рабочая группа под председательством Саудовской Аравии собирается созвать дополнительные встречи, чтобы представить свои выводы и рекомендации, включая рекомендацию о целесообразности продления инициативы по предоставлению отсрочки по выплате внешнего долга бедным странам после 2020 года, министрам финансов и управляющим центральных банков G20 во время их встречи 14 октября.