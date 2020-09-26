МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин изменил правила трансфертов регионам на поддержку операторов коммунальных отходов, это упростит условия получения федеральной помощи, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением изменил правила предоставления межбюджетных трансфертов регионам на поддержку операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Это решение упростит условия получения федеральной помощи и обеспечит стабильную работу компаний, занимающихся вывозом и утилизацией мусора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь для получения трансферта региону не нужно иметь действующую территориальную схему в области обращения с отходами. Вместо этого достаточно иметь письмо за подписью руководителя субъекта, в котором он обязуется такую схему утвердить.

"Кроме того, продлевается срок заключения соглашения между Минприроды и региональными властями, на основании которого предоставляются трансферты, – с 1 июля до 1 ноября. Таким образом, субъекты, ранее не успевшие подготовить соглашение или утвердить территориальную схему, смогут получить господдержку и направить её компаниям", — добавляется в сообщении.

Теперь средства для региональных операторов будут предоставляться в размере, предусмотренном соглашением, а не ежемесячно в размере, не превышающем одной третьей объёма средств, предусмотренного соглашением, как это было ранее. Таким образом, деньги можно будет получить единовременно за весь период, если это зафиксировано в соглашении, уточняется в сообщении.

"Из-за угрозы распространения коронавируса многие граждане перешли в режим самоизоляции и на дистанционную работу. Это привело к увеличению объёмов бытового мусора и росту нагрузки на компании, которые его вывозят. Чтобы не допустить приостановки их работы, было принято решение оказать им поддержку. Помощь государства на общую сумму более 9 миллиардов рублей в этом году получат операторы из 77 субъектов страны", — пояснили в пресс-службе.