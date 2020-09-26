МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает, что оборот розничной торговли в России по итогам 2020 года сократится на 4,2% по сравнение с предыдущим годом, а уже в следующем году вернется к росту, говорится в опубликованном в субботу прогнозе МЭР на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Прогноз разработан в двух вариантах — базовом и консервативном. Базовый сценарий описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики, консервативный основывается на предпосылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе.

Оба сценария допускают сокращение оборота розничной торговли РФ в текущем году на 4,2% к предыдущему году, но предполагают возвращение к росту в 2021 году. Согласно базовому сценарию, в следующем году оборот розницы может увеличиться на 5,1%, в 2022 году — на 2,9%, в 2023 году — на 2,8%. В консервативном сценарии ожидается рост на 4,5% в 2021 году, на 2,3% в 2022 году и на 2,2% в 2023 году.

По итогам 2019 года оборот розничной торговли в России увеличился на 1,9%. В январе-марте текущего года розница также показывала положительную динамику.

Сокращение розничных продаж в РФ началось в апреле, — тогда оборот розницы упал на 22,6% в годовом выражении. Падение стало рекордным за все время наблюдений. Снижение показателя было связано с ажиотажными закупками россиян в марте на фоне новостей о коронавирусе, а также с ограничениями из-за COVID-19.

Затем сокращение розницы продолжилось, хотя его темпы стали замедляться: в мае продажи сократились на 18,6%, в июне — на 7,1%, в июле — на 1,9%. В августе оборот розничной торговли в России ускорил падение до 2,7% в годовом выражении.