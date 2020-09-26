МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития в рамках работы над прогнозом социально-экономического развития РФ подготовило консервативный сценарий развития экономики страны в 2021-2023 годах.

Как отмечается в документе, опубликованном министерством в субботу, консервативный вариант прогноза основан на предпосылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий коронавируса.

В консервативном сценарии в 2020 году ожидается спад ВВП РФ на 3,9% (как и в базовом). В 2021 году МЭР прогнозирует рост экономики на 2,7% (в базовом варианте — на 3,3%). Рост ВВП РФ в 2022-2023 годах по консервативному сценарию Минэкономразвития составит 2,9% и 2,5% соответственно (по базовому — 3,4% и 3%).

Инфляция в консервативном прогнозе ожидается в текущем году на уровне 3,8% (как и в базовой версии). В 2021 году прогнозируется ее замедление до 3,5%, а в 2022-2023 годах – ускорение до 4%.

Средняя цена на нефть марки Urals в консервативном сценарии в 2020 году составляет 41,8 доллара за баррель (как и в базовом), в 2021 году — 43,3 доллара за баррель, в 2022 и 2023 году — 44,1 и 45 долларов за баррель. В базовой версии прогноза цены на нефть растут с 45,3 доллара за баррель в 2021 году до 47,5 доллара за баррель в 2023 году.

По оценке Минэкономразвития, при консервативном развитии событий в экономике слабый спрос на энергоресурсы окажет давление на мировые цены на нефть, однако поддержку рынку нефти продолжит оказывать соглашение ОПЕК+, а также сокращение добычи в США и в странах с высокой себестоимостью добычи.

"С точки зрения внутренних условий в консервативном варианте предполагается длительное сохранение пониженной деловой активности в отраслях, деятельность которых была ограничена в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в документе.