МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути по итогам нынешнего года может превысить 32 миллиона тонн, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"План перевозок этого года в 29 миллионов по Северному морскому пути в наших прогнозах на сегодняшний день превысит 32 миллиона тонн", — сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".

О том, что объем грузовых перевозок по СМП в нынешнем году может превысить 30 миллионов тонн, Лихачев рассказал в июне в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Росатом" выполняет функции инфраструктурного оператора Северного морского пути.