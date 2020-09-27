МОСКВА, 27 сен – Ульяна Крайняя. Идею выплачивать пособия безработным россиянам с детьми на постоянной основе не стоит рассматривать как шаг к введению безусловного базового дохода, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Однако при успешном выходе из кризиса, вызванного пандемией, такая мера вполне может стать основой концепции гарантированного дохода для малоимущих граждан. Глава Минэкономразвития: Безусловный базовый доход в РФ в ближайшие годы не появится

Как стало известно, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать бессрочными пособия для безработных россиян с детьми. Фактически уже с апреля этого года безработные родители могут дополнительно получить три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка сверх пособия по безработице. Выплаты были введены временно: на время периода пандемии коронавируса.

Разговоры о введении безусловного базового дохода в России ведутся на протяжении ряда лет. В начале сентября председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил проанализировать идею введения в России минимального гарантированного дохода граждан, предполагающего неприкосновенность суммы, которую государство выплачивает человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.

Эксперименты по введению гарантированного базового дохода для граждан проводились и проходят в разных странах — роботизация производства и искусственный интеллект могут в будущем оставить без работы огромное число людей. Предполагается, что люди, не озабоченные выживанием, могут позволить себе более творчески подходить к поиску новой работы.

В 2017 году Финляндия стала первой европейской страной, где попытались реализовать эту идею, однако получение гарантированного дохода не поощрило участников эксперимента к активному поиску работы. Проект признали неэффективным и завершили его реализацию.

ХОРОШО, НО ДОРОГО

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал уверен, что инициатива ФНПР поможет россиянам восполнить выпадающие из-за потери работы доходы. "Если граждане обращаются за пособием и одновременно ищут работу, то их деятельность нужно поддержать, дав возможность найти новое рабочее место. При этом сумма пособия все равно не покроет всех трат семьи, поэтому не вызовет роста числа тех, кто будет месяц за месяцем отказываться от трудовых контрактов ради госвыплаты", — говорит он.

В свою очередь доцент кафедры политической социологии и социальных технологий социологического факультета РГГУ Андрей Хохлов не видит ничего революционного в предложении профсоюзных лидеров — речь идет лишь о том, чтобы сделать выплаты не работающим семьям с детьми постоянными, а не ограничиваться только периодом пандемии. К тому же, рано говорить о предложениях ФНПР как о реальном проекте.

“Госбюджет — не скатерть-самобранка из русской сказки. Если для выплат трех тысяч рублей 2,8 миллионам безработных граждан необходимо 8 млрд рублей бюджетных денег, то забота о людях со стороны ФНПР обойдется казне примерно в 25 миллиардов. Может ли российская экономика в её нынешнем состоянии позволить себе подобную гуманитарную роскошь, за счет каких социальных групп будут осуществляться выплаты на постоянной основе? Маловероятно, что правительство в ближайшее время вплотную займется изучением популистских идей, от кого бы они не исходили", — засомневался эксперт.

Ведущий научный сотрудник лаборатории "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Духон предлагает не забывать о рисках того, что потерявший работу человек в период, пока ему выплачивается пособие по безработице, может откладывать время своего официального выхода на работу.

"Следовательно, от него как от субъекта экономического процесса будет образовываться двойной негативный эффект: он не работает, нет поступлений в налоговую систему, и в то же время ему выплачивается повышенное пособие", — рассуждает она.

При этом для оценки идеи профсоюзов потребуется определить точное количество средств для реализации льготных мер. Для этого необходимы точные статистические данные, которые будут уточняться в ходе предстоящей Переписи населения. Данные, которые сообщат о себе домохозяйства, – количество детей, статус занятости, оценка жилищных условия — лягут в основу всех социальных программ региональных органов власти и федерального правительства.

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У БЕЗУСЛОВНОГО ДОХОДА

По оценкам Сигала, в зависимости от числа россиян, обратившихся за поддержкой, расходы госказны будут варьироваться в диапазоне 25-27 млрд рублей в месяц, однако о безусловном доходе речи не идёт. Главная задача — оказать поддержку в трудный для семьи период, дать возможность родителям найти стабильную работу с заработком, превышающим сумму пособия.

“Для формирования безусловного дохода необходимы другие экономические предпосылки, а в России сейчас взят тренд на восстановление экономики после пандемии. В целом, при благоприятном выходе из кризиса такие выплаты могут стать основой для введения безусловного дохода для малоимущих граждан: семей с маленькими детьми и детьми-инвалидами”, — предполагает он.

Профессор кафедры труда и социальной политики, директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина считает некорректным рассматривать такие виды поддержки государства, как "деньги в дар".

Увеличение пособия по безработице для граждан с детьми и его выплата на постоянной основе – не единичный случай обеспечения государством определенного постоянного дохода отдельным категориям граждан и семей за счет целевой выплаты.

"У детей "отсроченная взрослость", они не могут иметь самостоятельный доход и материально себя обеспечивать. Когда родители по каким-либо причинам не способны содержать своего ребенка, например, при безработице, то государство обязано заботиться о ребенке и оказывать поддержку семьям, попавшим в трудное положение”, — убеждена эксперт. Данная выплата для граждан с детьми будет постоянной только на период этой безработицы, а потому нет оснований считать, что такое пособие отвечает специфике безусловного дохода.

Предложение ФНПР не означает интереса правительства к безусловному базовому доходу, полагает и Хохлов. "До сих пор наши министры не были замечены в склонности к экономическим экспериментам с трудно прогнозируемыми последствиями. Тем более, что эта концепция, которую некоторые эксперты поспешили объявить мерилом экономической справедливости, не стала популярной идеей в мире", — заключил эксперт.