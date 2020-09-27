МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что продукция российских машиностроителей соответствует самым высоким мировым стандартам, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что машиностроение – одна из ключевых, системообразующих и стратегически важных отраслей экономики России, и благодаря труду работников отрасли в РФ создаются высокотехнологичное оборудование, машины и станки. Кроме того, по его словам, развивается металлургия и энергетика, сельское хозяйство и здравоохранение, авиационная и космическая отрасли, транспортный комплекс. Премьер добавил, что машиностроители обеспечивают обороноспособность России и делают жизнь людей удобной и комфортной.

"Во все времена в машиностроении работали и продолжают работать высокопрофессиональные специалисты, рабочие, инженеры, конструкторы. Каждый из вас – мастер своего дела, ответственный и трудолюбивый человек. Важно, что вы постоянно развиваетесь, внедряете в работу цифровые технологии и перспективные разработки, повышаете качество выпускаемого оборудования. И сегодня мы гордимся продукцией российских машиностроителей, которая соответствует самым высоким мировым стандартам", — сказал Мишустин.

Он также выразил особые слова благодарности ветеранам отрасли, которые, по словам премьера, являются примером во всем для молодых специалистов и передают им свой опыт.