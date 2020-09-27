МОСКВА, 27 ске — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Московском регионе в августе ускорилась и составила 3,2% в Москве и 2,6% в Московской области (3% и 2,5% в июле 2020 года соответственно).

Как сообщает ГУ Банка России по ЦФО с использованием данных Росстата, информации отраслевых союзов и предприятий, в целом по России инфляция также незначительно повысилась — до 3,6% в августе с 3,4% в июле.

"Динамика инфляции в Московском регионе в основном связана с реализацией отложенного спроса после смягчения ограничительных мер, снижением предложения на отдельных продовольственных рынках, а также увеличением издержек производителей из-за эффекта переноса ослабления рубля", — отмечается в сообщении регулятора.

Инфляция в Московском регионе сложилась ниже уровня инфляции в Центральном федеральном округе (ЦФО), где произошло повышение до 3,4% в августе после 3,3% в июле.