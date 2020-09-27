ИРКУТСК, 27 сен — ПРАЙМ. Правительство Приангарья подписало соглашение о сотрудничестве с Минским тракторным заводом, который будет поставлять в регион сельхозтехнику на льготных условиях, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым побывала с рабочим визитом в Белоруссии. В рамках визита прошла встреча президента страны Александра Лукашенко и Кобзева.

"Губернатор Игорь Кобзев подписал соглашение о сотрудничестве правительства Иркутской области с Минским тракторным заводом. Это даст возможность поставок сельхозтоваропроизводителям области тракторов на льготных условиях", — говорится в сообщении.

О перспективе создания совместных производств речь шла также во время встречи на ОАО "Амкодор", которое выпускает лесозаготовительную и дорожную технику.

Сегодня рынок Иркутской области насыщен товарами белорусского производства, они пользуются стабильно высоким спросом. Это, в первую очередь, кабельная продукция, сельскохозяйственная и погрузочная техника, грузовые автомобили, электробытовое оборудование, продовольствие, товары народного потребления.

В 2019 году произошел скачок в торгово-экономическом сотрудничестве: объем товарооборота составил более 280 миллионов долларов, что в 2,6 раза выше в 2018 году. В этом году из-за пандемии показатели снизились. Сейчас обе стороны хотят усилить работу, в том числе, по развитию торговли.