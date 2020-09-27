МОСКВА, 27 сен /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидии Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) для управления Арктической зоной, сообщает пресс-служба кабмина.

"Государство окажет финансовую поддержку Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), которая выполняет функцию управляющей компании Арктической зоны. Правила предоставления субсидии своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что средства предоставят КРДВ на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием её дочерних обществ, с работой по приёму заявок на заключение соглашений об инвестиционной деятельности и непосредственным заключением таких соглашений, а также с ведением реестра резидентов Арктической зоны и выполнением других функций, предусмотренных законодательством.

"Результатом предоставления субсидии должно стать привлечение внебюджетных инвестиций в экономику Арктической зоны и создание новых рабочих мест на этих важных для страны территориях", — добавляется в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Согласно принятому закону "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса.

Закон предусматривает ряд преференций для резидентов Арктической зоны: налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, а также налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру. Пакетом законов также предусмотрены меры по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих в Арктике.