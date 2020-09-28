МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину реформировать ряд режимов налогообложения, которые использует малый и средний бизнес, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

"Предложенные изменения могут не только стимулировать экономическую активность в стране, но и помочь избежать резкого ухудшения финансового положения нынешних плательщиков единого налога на вмененный доход (ЕНВД), которые в 2021 году обязаны перейти на иной режим налогообложения", — цитирует пресс-служба письмо Титова.

В частности, в отношении упрощенной системы налогообложения (УСН) Титов предложил поднять порог допустимой выручки до 300 миллионов рублей, порог остаточной стоимости основных средств до 300 миллионов рублей, а допустимое количество работников до 150 человек. "Поднять для индивидуальных предпринимателей порог взимания дополнительного пенсионного взноса за себя в размере 1% от выручки — с 300 тысяч рублей до 600 тысяч рублей", — также предложил Титов.

В отношении патентной системы налогообложения омбудсмен считает необходимым увеличить максимально возможную среднюю численность наемных работников с 15 до 30 человек, а также предоставить органам местного самоуправления право участвовать в определении параметров применения ПСН (размер потенциально возможного дохода или налоговая ставка). Кроме того, Титов предложил премьеру ввести семейные или коллективные патенты в случаях, когда несколько человек занимаются одним видом бизнеса.

Для субъектов предпринимательства, переходящих с ЕНВД на общую систему налогообложения, предлагается установить переходный период на три года с льготной ставкой по налогу на прибыль в размере 10%.

Также Титов предлагает ввести перечень разрешенных видов деятельности для самозанятых, чтобы избежать перевода компаниями постоянных сотрудников с трудовых договоров на регулярное оказание услуг в режиме самозанятых, и рассчитать максимально допустимый размер дохода, исходя из принципа "не более 200 МРОТ, установленного в субъекте РФ".

В аппарате бизнес-омбудсмена отмечают, что меры, предлагаемые Титовым, помогут сделать налоговую систему более гибкой, приспособленной под потребности конкретных территорий, упростят переход бизнеса с ЕНВД на другие режимы, помогут настроить режим самозанятых, создадут потенциал роста малых предприятий, стимулируют динамику их выхода из тени, упростят перевод бизнеса из рук в руки.