МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. План по восстановлению российской экономики, предложенный кабмином,стал дороже, пишет газета "Коммерсант".
Правительство утвердило новый Общенациональный план восстановления экономики. Он стал дороже, чем планировалось изначально: стоимость мероприятий, которые необходимо провести до конца следующего 2021 года, составит 6,4 триллиона рублей.
По мнению властей страны, эта программа должна позволить выйти на рост экономики в 3% ВВП.
В документе главными инструментами стали:
- цифровизация госуправления,
- дерегулирование,
- точечные субсидии,
- дорожные инвестиции,
- взаимодействие с бизнесом.
План во многом новый: треть статей документа появились только в конце лета текущего 2020 года. Разработанный документ объединяет уже предпринятые ранее властями действия по борьбе с кризисом.
Отличает этот план почти полное отсутствие протекционистских мер. Еще одно отличие — замена выделения финансирования на субсидирование посредством сниженных ставок по кредитам и госгарантии.
В то же время пострадавшие отрасли предложено использовать для системного развития экономики России. В частности, речь идет о туризме и легкой промышленности: эти направления пандемия коронавируса задела сильнее остальных.
https://1prime.ru/state_regulation/20200928/832079436.html