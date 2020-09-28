МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. План по восстановлению российской экономики, предложенный кабмином,стал дороже, пишет газета "Коммерсант".

Правительство утвердило новый Общенациональный план восстановления экономики. Он стал дороже, чем планировалось изначально: стоимость мероприятий, которые необходимо провести до конца следующего 2021 года, составит 6,4 триллиона рублей.

По мнению властей страны, эта программа должна позволить выйти на рост экономики в 3% ВВП.

В документе главными инструментами стали:

цифровизация госуправления,

дерегулирование,



точечные субсидии,



дорожные инвестиции,



взаимодействие с бизнесом.

План во многом новый: треть статей документа появились только в конце лета текущего 2020 года. Разработанный документ объединяет уже предпринятые ранее властями действия по борьбе с кризисом.

Отличает этот план почти полное отсутствие протекционистских мер. Еще одно отличие — замена выделения финансирования на субсидирование посредством сниженных ставок по кредитам и госгарантии.

В то же время пострадавшие отрасли предложено использовать для системного развития экономики России. В частности, речь идет о туризме и легкой промышленности: эти направления пандемия коронавируса задела сильнее остальных.