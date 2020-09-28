МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Количество россиян, которые не могут обеспечить себя даже самым необходимым, за первое полугодие текущего года увеличилось более чем на миллион и превысило 20 миллионов человек, власти должны принять дополнительные меры поддержки населения, учитывая, что деньги в бюджете для этого есть, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью RT.

"Нужно обратить внимание на положение населения. У нас за первую половину 2020 года количество бедных граждан увеличилось более чем на миллион человек. То есть речь идет о семьях, которые, как правило, не могут обеспечивать себя даже самым необходимым. Зачастую это семьи, в которых дети ходят в школу или готовятся поступать в университет. В настоящий момент количество бедных превысило 20 миллионов. Это означает, что правительству нужны дополнительные меры по снижению бедности и по помощи населению. У правительства есть на это средства", — сказал Кудрин.

Он отметил, что российская экономика по ряду причин лучше справляется с кризисом, чем это было в 2009 году, когда российский ВВП просел на 8%.

"Но даже сейчас мы переживаем особые другие механизмы кризиса, связанные не с кредитоспособностью компаний и спросом их продукции на рынках, а с остановкой предприятий, потому что нужно было обеспечить безопасность людей. В этом смысле требуется дополнительная поддержка и бизнеса, и населения, чтобы избежать дальнейшего обеднения", — заявил Кудрин.

"Думаю, можно было бы сделать исключение из бюджетного правила в этом году. Даже если бы мы потратили треть, или половину средств ФНБ, для такого критического особого года, это было бы не страшно", — сказал он.

Он напомнил, что за 2019 год в ФНБ было накоплено 3,3 триллиона рублей, они были перечислены в фонд в этом году, в то время как траты фонда составили всего около 350 миллиардов рублей. Таким образом, по его словам, российский бюджет находится в зоне безопасности.

О НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ

Алексей Кудрин также считает, что новые коронавирусные ограничения в России будут, но их будет мало и они будут носить рекомендательный характер.

"Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало, и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности", — заявил Кудрин, отвечая на вопрос о возможных новых ограничениях в России в связи с коронавирусом.

По его мнению, ко второй волне пандемии все страны и правительства будут относиться спокойнее, чем к первой.

"Во время первой волны никто не знал масштаб заражения и последствий с точки зрения смертности. Сейчас все более смело к этому относятся. Уже начала продаваться вакцина, научились быстрее реагировать с точки зрения медицины. То есть последствия второй волны, даже если она будет очень сильной, окажутся меньше", — пояснил он.

В результате, по прогнозу главы Счетной палаты, ограничений будет меньше и последствия для экономики будут менее разрушительными. "В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной. Никак не до 20 долларов за баррель. Тем более с учётом действия соглашения ОПЕК+, думаю, цены удержатся выше 40 долларов", — сказал Кудрин.

Однако, по его словам, властям стоит продолжать поддержку населения и предприятий.