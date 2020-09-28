МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует выделить Украине порядка двух миллионов евро на реформы, необходимые энергетическому рынку страны, сообщает RT.

Это предложение было включено в тендер, который опубликован Генеральным директоратом по политике Европы соседства и переговорам по вопросам расширения.

Как следует из документа, эти деньги пойдут на развитие энергетического сектора Украины и на разработку рынка природного газа.

Этот европейский проект направлен на рассмотрение и поддержку Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В Еврокомиссии считают, что это финансирование позволит Евросоюзу не только улучшить качество работы оптовых и развивающихся розничных рынков газа и электроэнергии, но и повысить в этом секторе экономики уровень прозрачности процессов и конкуренцию.