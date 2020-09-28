МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ продолжает развивать дорожную инфраструктуру, более 7 миллиардов рублей будет выделено 9 регионам страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Правительство продолжает развивать дорожную инфраструктуру, о важности этой работы недавно говорил и президент в ходе своего выступления перед сенаторами. Выделим на эти цели более 7 миллиардов рублей 9 регионам страны", — сказал Мишустин.

Он отметил, что средства пойдут на ремонт и строительство дорог, мостовых переходов и других сооружений дорожного хозяйства.

Премьер также указал, что работы будут идти не только в городах, будут отремонтированы региональные автодороги, в том числе между муниципалитетами. Глава кабмина поручил Росавтодору контролировать эту работу.