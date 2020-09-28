ЦЮРИХ, 28 сен — ПРАЙМ. ВВП Швейцарии во втором квартале текущего года упал на 7,3%, такое снижение было зафиксировано впервые с 1980 года — с момента первого расчета квартальных показателей, сообщает государственный секретариат по экономическим связям (SECO) страны в понедельник.

"Как подтверждают пересмотренные данные ВВП, во втором квартале 2020 года швейцарский ВВП испытал самое резкое падение с момента первого расчета квартальных показателей в 1980 году (–7,3%, до пересмотра: –8,2%)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности, во втором квартале снизился совокупный спрос. Личное потребление резко упало, на 8,1%, вследствие пандемии коронавируса и мер, принятых для ее сдерживания. Кроме того, на 6,5% снизился экспорт товаров, на 15,3% — услуг.