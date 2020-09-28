МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Cофинансирование для поддержки семей, нуждающихся в ежемесячной денежной выплате, получат в следующем году 76 регионов России, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты", — говорится в документе.

В перечне, приложенном к распоряжению, перечислены 76 регионов России.

Речь идет о ежемесячных денежных выплатах в размере определенного в субъекте РФ прожиточного минимума для детей, назначаемых в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.