МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Новые санкции против России одобрили в Евросоюзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Процесс расширения списка уже запущен Комитетом постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER). Речь идет об индивидуальных санкциях, поясняет источник.

Новые санкции могут ввести против двух человек и четырех российский компаний. Основания: строительство Крымского моста, который связал материковую часть России с полуостровом Крым.

Как подчеркнул источник, речь в настоящее время идет не о принятии окончательного решения, а только о запуске письменной процедуры.

Формальное решение будет опубликовано позже.

Напомним, что о намерении COREPER ввести новые экономические меры против России стало известно 25 сентября текущего года. Евросоюз обвиняет Москву в "нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины".