ПЕКИН, 28 сен — Dow Jones. Народный банк Китая пообещал проводить более гибкую и целенаправленную денежно-кредитную политику, в то время как вторая по величине экономика мира восстанавливается от последствий пандемии.

Центральный банк заявил в понедельник, что понизит стоимость заимствований путем реформ, а это означает ограниченность пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В текущем году банк дважды понижал ключевые процентные ставки, чтобы простимулировать рост экономики. По мнению многие экономистов, теперь, когда экономика почти достигла предкризисных уровней, банк воздержится от понижения ставок.

По итогам очередного заседания центральный банк заявил, что финансовым организациями следует выдавать кредиты производителям и малым компаниям, которые больше всего пострадали от пандемии. Банк также обещал сделать финансовый сектор более открытым, чтобы привлекать больше иностранных инвестиций.

Народный банк Китая также заявил, что намерен соблюсти баланс между поддержкой роста и предотвращением финансовых рисков.

Кроме того, в понедельник государственное информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что Пятый пленум ЦК Коммунистической партии Китая состоится 26-29 октября. Ожидается, что руководители страны рассмотрят и одобрят 14-й пятилетний план, а также перспективные планы на период до 2035 года.

В понедельник политбюро КПК заявило, что власти продолжат углублять "реформирование и открытость" страны, работать над устранением недостатков в экономике и уделать больше внимания предотвращению рисков", сообщило "Синьхуа", не раскрывая деталей.

— Автор Singapore Editors, singaporeeditors@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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