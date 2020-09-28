МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа добивается того, чтобы в ФРГ запретили доступ китайской компании Huawei к сети 5G, сообщает агентство Блумберг.

Как пишет агентство, администрация "оказывает давление на канцлера Ангелу Меркель, чтобы доступ Huawei к сети 5G в стране был закрыт".

Отмечается, что американская делегация под руководством заместителя госсекретаря США Кита Крача на прошлой неделе провела переговоры с немецкими чиновниками в Берлине. Замгоссекретаря США заявил, что новые меры безопасности, которые обсуждает правительство Меркель, обнадеживают, однако вопрос о запрете доступа Huawei к 5G в крупнейшей экономике Европы остается открытым. Крач заявил, что Huawei является "основой" слежки коммунистической партии КНР, а Германия находится под определенной угрозой со стороны Пекина.

Агентство отмечает, что никаких гарантий того, что китайская компания не будет допущена до 5G в Германии, США в ходе переговоров в Берлине не получили. Вместе с тем Крач заявил, что США "уважают" любое решение, которое примет Германия.

Ранее издание Welt со ссылкой на поступившую в его распоряжение информацию сообщило, что правительство ФРГ готовится представить в парламент проект закона с критериями IT-безопасности, несоответствие которым может помешать китайской компании Huawei быть допущенной к созданию сети 5G в Германии.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения США необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. При этом в своем давлении на союзников США доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G.

Власти ФРГ в настоящее время разрабатывают подход, который определит принципы развития сети 5G в стране. Правительство страны неоднократно давало понять, что выступает против запрета доступа к сетям конкретным компаниям, планируя вместо этого разработать критерии безопасности, на основе которых уже будет приниматься решение о сотрудничестве или отказе от сотрудничества с той или иной компанией.