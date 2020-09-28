МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия сформировала объем помощи до 0,5 миллиарда рублей для поддержки сельхозпредприятий Молдавии, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

"Сельское хозяйство страны вынуждено бороться еще и с последствиями засухи. По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей для того, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо", — сказал Путин на переговорах в режиме видеоконференции.

Президент РФ добавил, что первый транш на половину этой суммы уже подготовлен.

"Ждем от вас… списка предприятий, которые в первую очередь нуждаются в этой поддержке", — добавил Путин.