МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Госдума в 2020 году сэкономит более одного миллиарда рублей, об этом сообщил источник присутствовавший на заседании ГД с участием Володина.
https://1prime.ru/state_regulation/20200928/832083032.html
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Госдума в 2020 году сэкономит более одного миллиарда рублей, об этом сообщил источник присутствовавший на заседании ГД с участием Володина.
https://1prime.ru/state_regulation/20200928/832083032.html
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