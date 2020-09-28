МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Объем ВВП 19 государств еврозоны, как ожидается, вернется к докризисному уровню в конце 2022 года, сообщила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Ожидается, что реальный ВВП еврозоны восстановится к докризисному уровню в конце 2022 года", — рассказала она в ходе слушаний в комитете Европарламента.

По ее словам, ЕЦБ на фоне неопределенности в экономике готов корректировать применяемые инструменты монетарной политики. Cовет управляющих будет тщательно оценивать всю поступающую информацию. "Совет управляющих готов скорректировать свои инструменты", чтобы инфляция шла к целевому показателю в размере чуть меньше 2%, сказала она.

Лагард также отметила неопределенность относительно экономического будущего еврозоны на фоне пандемии коронавируса.