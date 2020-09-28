ЕЦБ ожидает возврата ВВП еврозоны к докризисному уровню в конце 2022 года
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Объем ВВП 19 государств еврозоны, как ожидается, вернется к докризисному уровню в конце 2022 года, сообщила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
"Ожидается, что реальный ВВП еврозоны восстановится к докризисному уровню в конце 2022 года", — рассказала она в ходе слушаний в комитете Европарламента.
По ее словам, ЕЦБ на фоне неопределенности в экономике готов корректировать применяемые инструменты монетарной политики. Cовет управляющих будет тщательно оценивать всю поступающую информацию. "Совет управляющих готов скорректировать свои инструменты", чтобы инфляция шла к целевому показателю в размере чуть меньше 2%, сказала она.
Лагард также отметила неопределенность относительно экономического будущего еврозоны на фоне пандемии коронавируса.
https://1prime.ru/state_regulation/20200928/832083228.html