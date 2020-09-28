МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы поддержал поправку, которая позволит правительству РФ в 2020 году увеличить расходы федерального бюджета еще на 200 миллиардов рублей без внесения в него изменений.

Ранее Госдума приняла закон, который разрешает кабмину в текущем году увеличить расходы федерального бюджета на 1,8 триллиона рублей без внесения изменений в закон о бюджете. Эти средства могут быть направлены на предотвращение ухудшения экономической ситуации, профилактику и устранение последствий распространения коронавируса, а также на иные цели, определенные кабмином.

Бюджетный комитет в понедельник при подготовке ко второму чтению законопроекта, касающегося особенностей исполнения бюджета РФ в 2021 году, поддержал ряд поправок к нему, в том числе касающихся и текущего года.

"У нас возможность увеличения суммы превышения общего объема расходов федерального бюджета была … обозначена как 1,8 триллиона (рублей). Посмотрели, боюсь, что может не хватить средств, поэтому предлагаю добавить еще 200 миллиардов сюда по 2020 году. Если понадобится до конца года, лучше, чтобы они были, не понадобится, на те же цели, на поддержку регионов уйдет на следующий год", — пояснил глава комитета Андрей Макаров, представляя одну из поправок.

"Правительство поддерживает, потому что продолжается работа над антикризисным планом, она практически на финишную прямую вышла и там уже идут расчеты. И, конечно, по сути это средства резерва, который мы обеспечим заимствованиями, и если он не будет востребован, он абсолютно никуда не исчезнет", — сообщил, в свою очередь, замглавы Минфина Алексей Лавров. При этом он напомнил, что в первом чтении была принята норма о переносе всех несвязанных остатков на следующий год. "То есть, по сути, речь идет о такой конструкции, которая усиливает устойчивость федерального бюджета", — считает замминистра.

Другой поддержанной комитетом поправкой, по словам Макарова, предлагается "в 2020, также как и в 2021 году, уточнить порядок прогнозирования базовых нефтяных доходов федерального бюджета без учета снижения добычи нефти в России в рамках соглашения ОПЕК". "Норма аналогична норме для 2021 года, включенной во внесенном законопроекте", — добавил он. Редакция первого чтения предоставляла властям право в 2021 году при расчете предельного уровня нефтегазовых расходов исходить из прежних, а не нынешних прогнозов объема добычи нефти – то есть без учета сделки ОПЕК+, которая привела к существенному снижению добычи.

Комитет также поддержал поправки, которые продляют на 2021 год действие норм, касающихся приостановления различных ограничений для субъектов РФ и муниципальных образований, в том числе в части осуществлении заимствований, доли расходов на обслуживание госдолга и годовой суммы платежей, оценки долговой устойчивости регионов, предоставления межбюджетных трансфертов.