МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Банк России может улучшить свой прогноз по спаду российской экономики в 2020 году с нынешних 4,5-5,5%, говорится в информационно-аналитическом комментарии "Экономика".

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине сентября говорила, что регулятор ожидает спада ВВП России в текущем году ближе к 4,5%. Тогда же она сообщила, что регулятор уточнит в октябре свой макропрогноз.

"Согласно июльскому прогнозу Банка России, в 2020 году ВВП снизится на 4,5–5,5%. Эта оценка может быть пересмотрена в сторону меньшего снижения, исходя из фактических данных по ВВП за второй квартал и оперативных индикаторов, указывающих на более быстрое восстановление экономической активности", — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что продолжающееся смягчение ограничений, проводимая мягкая денежно-кредитная политика и принятые правительством меры по поддержке населения и бизнеса создали условия для расширения экономической активности. Однако наблюдаемое быстрое восстановление, по большей части связанное с реализацией отложенного спроса и мерами социальной поддержки, постепенно замедляется, подчеркивает регулятор.