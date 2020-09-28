МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник.

"Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной прибегать, я уже говорил об этом совсем недавно, к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практики ограничений", — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.