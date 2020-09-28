МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Повышение качества жизни людей является ключевым ориентиром для оценки эффективности как федеральных, так и региональных властей, заявил президент России Владимир Путин.

"Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей – это ключевой ориентир, ключевое звено оценки эффективности, как федеральных властей, так и региональных управленческих структур", — сказал он на заседании президиума Госсовета.