СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Все национальные цели остаются неизменными, несмотря на сложности сегодняшнего дня, сообщил президент России Владимир Путин.

"Сразу отмечу: все наши национальные цели остаются неизменными, несмотря ни на какие трудности сегодняшнего дня", — сообщил Путин, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета.

Он напомнил, что ключевых направлений пять. "Это сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и открытие новых возможностей для самореализации граждан, а также широкое повседневное внедрение цифровых технологий", — перечислил он.

Глава государства уточнил, что нельзя уводить эти задачи за границы 2024 года, не стоит откладывать решение сложных, системных проблемных вопросов, ощутимый результат по каждой цели должен быть уже в следующем году.

"Уже в 2021 году по каждой из национальных целей должен быть обеспечен качественный ощутимый результат. При этом сразу хочу подчеркнуть: не следует откладывать решение сложных, системных проблемных вопросов на потом – "сейчас чего-нибудь такое попроще сделаем, а потом…". Чтобы не было так, как в народе говорят: потом — суп с котом. Чтобы работа шла", — сказал Путин.

"Повторю еще раз: на потом не откладывать то, что мы должны сделать именно сегодня. И нельзя уводить эти задачи за границу 2024 года. Не надо пытаться облегчать себе жизни, снижать требования к работе, запланировав на ближайшие годы, что называется, простые, необременительные задачи. Мы тогда и сложных не решим потом", — добавил глава государства.

Путин рассчитывает, что "наша сегодняшняя дискуссия будет носить максимально предметный характер, когда все проблемные моменты, риски достижения национальных целей обозначаются открыто, без прикрас и сглаживания каких бы то ни было углов".

"Только в этом случае, уважаемые коллеги, мы сможем выйти на конкретные эффективные решения, четко расставить акценты, чтобы уже сейчас, в достаточно сложной обстановке, задать, тем не менее, высокий темп нашей совместной работы", — сказал президент.

При этом, по словам главы государства, региональные власти должны иметь возможность маневрировать средствами для осуществления национальных целей.

"У регионов должна быть возможность маневрировать средствами и, конечно, четкое понимание того, как будет в целом выстраиваться финансовое, бюджетное взаимодействие субъекта федерации и центра в 2021-м и последующих годах", — сказал Путин.

По его словам, основные мероприятия национальных проектов приходятся на регионы, именно там — в городах, в поселках необходимо добиваться реальных позитивных изменений.

"Поэтому инициатива, приоритет, веское слово в дополнительной настройке нацпроектов должны принадлежать субъектам федерации, которые видят ситуацию на местах", — отметил президент.