МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета "Государственное и муниципальное управление" Сергей Собянин заявил о необходимости продлить на 2021 год принятые в период пандемии решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.

"Надо сказать, что те решения, которые мы приняли как временные на 2020 год, в области финансов, бюджетного кодекса, налогового кодекса, на наш взгляд, необходимо продлить как минимум еще на год, на 2021 год. Проекты таких законов вместе с правительством будут выработаны, их необходимо вносить в Думу и принимать", — сказал он.

Собянин уточнил, что такие же решения необходимо принять и относительно 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". "Такие проекты подготовлены", — добавил он.