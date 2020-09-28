ЛОНДОН, 28 сен — ПРАЙМ. Власти Британии запретят ходить в гости жителям северо-востока Англии из-за роста количества заражений коронавирусом, заявил глава минздрава Мэтт Хэнкок.

Резкий рост заражений начался в Британии чуть больше недели назад, правительство признало, что в данный момент наблюдается вторая волна пандемии. На прошлой неделе — 24 сентября — количество суточных заражений COVID-19 стало рекордным за всю пандемию в стране: 6634 случаев.

"К сожалению, количество заражений резко растет и в регионе (северо-восток Англии) превышает 100 случаев на 100 тысяч человек. Мы знаем, что значительное число данных заражений происходит в помещениях вне дома. По запросу местных властей мы введем законодательные ограничения на встречи жителей разных домовладений внутри помещений при любых условиях. Мы не принимаем это решение с легким сердцем, но мы обязаны это сделать, поскольку знаем, что быстрые действия помогут взять вирус под контроль", — сказал Хэнкок, выступая в понедельник в парламенте.

Ранее СМИ сообщали, что то власти готовятся ввести такие же ограничения для крупных городов, включая Лондон, а в октябре — объявить национальный локдаун или жесткий карантин для ряда регионов.

На прошлой неделе ходить людям в гости запретили власти Шотландии.

Карантин в Британии действует с 23 марта, с июля ограничительные меры начали ослабляться, однако с началом роста заражений власти начали их постепенно возвращать.