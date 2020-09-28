МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Изначально планировалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную карту должен завершиться до 1 июля этого года, потом этот срок был продлен до 1 октября.

"Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту "Мир" и уже ими пользуются, но, тем не менее, есть еще часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря. Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства", — сказала Бакина в эфире телеканала "Россия-1".

"Здесь еще важно подчеркнуть, что для наших пенсионеров сохранится возможность получать пенсии любым способом, каким они привыкли это делать до настоящего времени", — добавила она.