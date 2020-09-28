МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Механизм квотирования экспорта зерна из России остается актуальным, несмотря на перспективы хорошего урожая зерновых культур в стране, Минсельхоз РФ планирует применять данную меру в дальнейшем, говорится в сообщении министерства в понедельник.

Минсельхоз указывает, что замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Новороссийск провела совещание по вопросу экспорта зерновых культур в сезоне 2020-2021 года (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года). В частности, участники совещания обсудили текущий ход уборочной и посевной кампании, а также перспективы экспорта во втором полугодии 2020 года.

"Оксана Лут отметила, что несмотря на перспективы хорошего урожая, механизм нетарифного квотирования экспорта зерна остается актуальным, и Минсельхоз планирует совершенствовать и применять данную меру в дальнейшем", — сообщает ведомство.