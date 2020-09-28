МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Урожай пшеницы в России в 2020 году, собранный к середине сентября, уже стал вторым по величине после рекорда, который был установлен в 2017 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Министерство отмечает, что замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Новороссийск провела совещание по вопросу экспорта зерновых культур в сезоне 2020-2021 года (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года). В частности, участники совещания обсудили текущий ход уборочной и посевной кампании.

"Как было отмечено на мероприятии, в настоящее время зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 42,1 миллиона гектаров или 87,7% к посевной площади, намолочено 121 миллион тонн зерна при урожайности 28,8 центнера с гектара. По данным на середину сентября, сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года и составляет 82,9 миллиона тонн (в бункерном весе — ред.)", — говорится в сообщении.

По оперативным данным органов управления АПК российских регионов, по состоянию на 28 сентября в России собрано 85,2 миллиона тонн пшеницы в бункерном весе. Пшеница обмолочена с площади 27,9 миллиона гектаров (94,7% к посевной площади). Рекордный урожай пшеницы Россия собрала в 2017 году — тогда сбор этой культуры составил 86,003 миллиона тонн (в чистом весе).

Минсельхоз в понедельник также отмечает, что урожай продовольственной мягкой пшеницы в текущем году достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 миллиона тонн.

"Увеличение валового сбора происходит в том числе за счет урожая сильной и ценной пшеницы, по данным Центра оценки качества зерна, ее производство достигло рекордных значений за всю историю современной России — 25,9 миллиона тонн с долей 31,2% от общего объема производства", — добавляет министерство.