МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Вычет из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) от добычи вязкой нефти на месторождениях в Татарстане и на ямальских месторождениях, входящих во вторую группу режима налога на добавленный доход (НДД), предлагается ввести с 1 января 2021 года, следует из текста законопроекта Минфина о корректировке НДД и НДПИ с учетом поправок ко второму чтению в ГД.

Ранее в понедельник глава бюджетного комитета ГД Андрей Макаров сообщил о принятых поправках к указанному законопроекту, которые позволят снизить нагрузку на нефтяные компании. Он пояснил, что речь идет о вычете из НДПИ для сверхвязкой нефти, добытой на участках в Татарстане, а также для месторождений из второй группы НДД, расположенных в ЯНАО. Эти месторождения пользуются льготами по экспортной пошлине.

По новой редакции, определенным участкам со сверхвязкой нефтью в Татарстане в совокупности предоставляется право на вычет из НДПИ в размере не более 1 миллиарда рублей в месяц. Однако для этого стоимость нефти марки Urals должна превышать цену отсечения в бюджете. При определении же суммы вычета учитываются фактические расходы на охрану окружающей среды и обеспечение промышленной безопасности, связанные с добычей сверхвязкой нефти. А когда вычет в сумме превысит 36 миллиардов рублей, он престает предоставляться.

Что касается ямальских месторождений второй группы НДД, то им также предоставляется право вычета из НДПИ в размере не более 1 миллиарда рублей в месяц на все участки. Цена Urals при этом опять же должна быть выше базовой в бюджете, а при достижении вычета в сумме 36 миллиардов рублей он прекращается. При этом налогоплательщик должен заключить с Минэнерго соглашение об объеме добычи нефти и объеме инвестиций на указанных участках, согласованное с Минфином.

Также в проекте сохраняются меры, включенные в него в редакции первого чтения. В частности, при расчете НДД исторические убытки будут учитываться в 2021-2023 годах в размере, не превышающем 50% от финансового результата текущего налогового периода. При этом расширяется перечень месторождений, попадающих под НДД. В него включаются выработанные месторождения, а также месторождения, расположенные в Северо-Кавказском федеральном округе и Сахалинской области, и отдельные участки недр, расположенные в Оренбургской и Самарской областях.

Кроме того, предлагается отменить налоговые льготы по НДПИ по выработанным месторождениям, а также для сверхвязкой нефти. При этом улучшаются условия предоставления вычета из НДПИ для Ванкорского кластера месторождений "Роснефти" путем снижения цены, при которой предоставляется такая льгота, до 25 долларов за баррель вместо базовой (цены отсечения) в бюджете РФ.

Законопроект будет рассмотрен ГД во втором чтении 29 сентября.