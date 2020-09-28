ЛОНДОН, 28 сен /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания планирует к середине 2021 года заключить торговое соглашение с США, заявила в понедельник министр по международной торговле Соединенного Королевства Лиз Трасс.

По ее словам, такие сроки обусловлены действием полномочий Конгресса США по утверждению торговых сделок, которые истекут к середине следующего года.

Трасс напомнила, что Великобритания не согласится на сделку, если ее условия будут невыгодны государству. "Мы не будем заключать сделку только для того, чтобы уложиться в срок, но, конечно, наличие крайнего срока может быть хорошо для концентрации внимания", — сказала она в ходе онлайн-конференции в понедельник.

"Мы собираемся заключить сделку с США только в том случае, если это улучшит (текущие британо-американские) торговые отношения и даст больше того, чего хочет Великобритания", — добавила министр.

Ранее Великобритания в ходе переговоров с США о торговом соглашении после ее выхода из Евросоюза (Brexit) выступила резко против импортных пошлин на шотландский виски, которые США планируют ввести. При этом по другим вопросам стороны переходят к завершающей стадии обсуждения.

Власти США рассматривают возможность введения новых пошлин и повышения действующих тарифов на импорт ряда товаров из Европы. В числе товаров, подпадающих под новые тарифы, оказался односолодовый шотландский виски.

После выхода Британии из ЕС Лондону потребуется заключить торговые соглашения с иностранными государствами. Условия торгового соглашения с США вызывают больше всего споров в британском обществе: оппозиция заявляет об опасностях приватизации национальной системы здравоохранения, допуска на британский рынок американских компаний и открытия рынка для американского продовольствия, которое не поступало в Британию ранее из-за несоответствия нормам ЕС.