МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Счетная палата РФ рассказала, в каких российских регионах закончились официальные места для захоронения мусора: самая критическая ситуация сложилась в Магаданской области, республике Бурятия, Забайкальском крае, на Сахалине и в Еврейской автономной области, где остаточная вместимость свалок была исчерпана еще в начале 2019 года. Такие данные приводятся в опубликованном во вторник бюллетене Счетной палаты, посвященном мусорной реформе в РФ.

Всего за прошлый год, по данным аудиторов, в России образовано 65 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), или 450 килограмм на человека. "В отличие от мировой практики приоритетным способом обращения с ТКО в Российской Федерации остается захоронение – более 90% отходов направляется на полигоны и свалки", — говорится в материалах ведомства.

"При этом ситуация с объектами размещения близка к критической – при сложившихся темпах роста объемов образования ТКО 1–2% в год существующие мощности полигонов в 32 субъектах Российской Федерации будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них – до 2022 года", – отмечает Счетная палата. При этом во многих регионах места размещения отходов не отвечают требованиям природоохранного законодательства, а возможности по созданию новых полигонов серьезно ограничены.

Всего в настоящее время в России действуют 2832 свалок, из них менее половины внесены в Государственный реестр объектов размещения отходов. Наряду с "разрешенными" существуют еще и несанкционированные свалки – региональные власти выявили более 27 тысяч таких свалок, общая площадь которых составила 12,755 га. Еще более 4,6 тысяч свалок выявил Росприроднадзор.

Решить проблему призван федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", который действует с 2019 года. Цель проекта – создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов. Однако, по мнению Счетной палаты, пока проект с задачей не справляется, а его параметры требуют пересмотра.

Например, в проекте не предусмотрены меры, направленные на предотвращение и сокращение объемов образования отходов. Речь, в том числе, идет о стимулировании населения использовать многооборотные товары, тару и упаковку. Отсутствуют и мероприятия по раздельному сбору отходов. Кроме того, установленные в проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а их значения не были согласованы с регионами.