МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Россияне с 1 октября могут рассчитывать на страховое возмещение на сумму до 10 миллионов рублей по своим счетам в отдельных случаях, например, при получении наследства или продаже жилья. В четверг соответствующее положение закона вступило в силу.

В конце мая в России был принят закон, который с 1 октября 2020 года распространяет систему страхования вкладов (ССВ) на потребительские кооперативы (за исключением лиц, признаваемых в соответствии с законом о ЦБ некредитными финансовыми организациями), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг. Максимальное возмещение по счетам не будет превышать стандартные 1,4 миллиона рублей.

В ряде случаев максимальная сумма страхового возмещения увеличивается до 10 миллионов рублей. Например, при получении гражданами наследства, продаже квартиры, дома, земельного участка, на котором расположен дом, иного имущества, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию. Кроме того, получить повышенную страховку можно будет при возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных выплат, пособий, компенсационных и некоторых других выплат, исполнении решения суда, получении грантов в форме субсидий, а также по спецсчетам, предназначенным для формирования и использования средств фонда капремонта общего имущества в многоквартирном доме.

В то же время закон устанавливает ограничение в размере 1,4 миллиона рублей на сумму получения возмещения для контролирующих организаций, топ-менеджеров и собственников в течение года после отзыва лицензии у банка. Это делается для того, чтобы исключить ситуации, когда топ-менеджер довел банк до банкротства и потом получает возмещение с вклада, который в нем находился.

Комментируя вступившие в силу поправки, гендиректор национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет отметила, что увеличение сумм возмещения не потребует дополнительных расходов банков на отчисления в АСВ, поскольку кредитные организации осуществляют расчет этих сумм исходя из всех остатков по всем видам средств на счетах физлиц вне зависимости от размера страховой суммы. "Учитывая краткосрочность страхования этих видов средств, не думаю, что вступление в силу закона в этой части окажет сколько-нибудь значимое влияние на объем вкладов", — отметила эксперт.

Однако, по ее словам, среднесрочным эффектом может стать готовность людей, получивших такого рода выплаты, продолжать сберегать их в банках, в течение разумного срока перераспределяя в рамках стандартного ограничения по страховой сумме, либо направить в другие инструменты инвестирования. "Ранее, весьма вероятно, они просто оперативно снимались наличными со счетов, или население при осуществлении сделок с недвижимостью предпочитало другие формы расчетов", — добавила Розенцвет.