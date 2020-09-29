МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Низкая собираемость мусорного сбора может привести к остановке работы 22 региональных операторов, обслуживающих более 15 миллионов человек в 19 субъектах РФ, говорится в опубликованном во вторник бюллетене Счетной палаты, посвященном реализации мусорной реформы в России.

Аудиторы отмечают, что основной источник инвестиций в инфраструктуру обращения с отходами — это платежи населения, или так называемый мусорный сбор. Размер платежей зависит от утвержденных в каждом регионе нормативов накопления мусора и соответствующих тарифов, однако здесь возникает проблема прозрачности этих расчетов, утверждает Счетная палата.

"Как показал анализ, нормативы в разы отличаются даже в сопоставимых районах. Так, тарифный диапазон на услуги региональных операторов в 2019 году составлял от 244 до 1 411 рублей за один кубометр. Следствием стала низкая собираемость – 79% в 2019 году и 76% в первом полугодии 2020 года. В результате на 1 июля 2020 года отмечен риск, что 22 региональных оператора, обслуживающих 15,1 миллиона человек в 19 субъектах Российской Федерации, могут прекратить свои услуги", — говорится в материалах контрольного ведомства.

Аудиторы также пришли к выводу, что несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами ситуация в этой сфере пока остается неблагополучной. "Уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву", – говорится в документах.

"Реформа в сфере обращения с отходами пока не принесла ожидаемых результатов: по-прежнему приоритетным способом обращения с ТКО остается захоронение, при этом меры по сокращению объемов их образования не принимаются, а на создание современных технологий переработки отходов не хватает средств. В результате мощности полигонов иссекают, а несанкционированные свалки продолжают портить жизнь горожан и отравлять окружающую среду", — отмечает Счетная палата.

"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.