МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России выразила Минпромторгу РФ свои опасения относительно эксперимента по маркировке алкоголя марками с использованием радиочастотных меток (RFID-меток), копия соответствующего письма главы ТПП Сергея Катырина министру промышленности и торговли Денису Мантурову имеется в распоряжении РИА Новости.

Минпромторг в июле опубликовал проект постановления, согласно которому в России с 1 января по 1 июля 2021 года предполагается провести эксперимент по маркировке алкогольной продукции федеральными специальными и акцизными марками с использованием RFID-меток. Министерство указывало, что проведение пилотного проекта направлено на повышение степени защиты марок для спиртного.

Как в свою очередь отмечает ТПП, по мнению экспертов рынка, сейчас защита специальных и акцизных марок обеспечена на уровне денежных знаков, каждая марка носит уникальный штрих-код, что не только позволяет обеспечить полную прослеживаемость алкоголя, но и исключает возможность подделки. "Использование RFID-технологий при маркировке алкоголя принесет существенные дополнительные затраты для бизнеса, а значит и для потребителя", — продолжается в документе.

Помимо этого, как указывает ТПП, внедрение RFID-меток подразумевает необходимость оборудования сканерами разного вида не только складов, но и касс в магазине. "По предварительным оценкам, затраты всех участников рынка на внедрение RFID-технологии, обеспечение ее функционирования и закупку меток составят десятки миллиардов рублей в год", — отмечается в письме.

Сейчас производимая в РФ алкогольная продукция, кроме идущей на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый алкоголь — акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах. Требование о нанесении специальных и акцизных марок не распространяется на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуху.

Оборот в России спиртного, на которое не нанесены специальные или акцизные марки, запрещен. Правительство РФ в апреле внесло в Госдуму законопроект об унификации марок: предполагается, что специальные марки будут наноситься не только на произведенную, но и на ввозимую в Россию алкогольную продукцию. В июне проект был принят в первом чтении.

ТПП также обращает внимание на обсуждение указанного законопроекта. "Параллельный запуск пилотного проекта с RFID-метками значительно усложнит процесс для всего бизнеса, вызовет логистические и организационные проблемы", — указывается в письме. Опасения ТПП также вызывают экологические последствия применения RFID-меток с точки зрения утилизации.