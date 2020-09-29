МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев предлагают наказывать аэропорты за помехи строительству, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо глав субъектов премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Как пишет издание, Собянин и Воробьев в августе направили письмо Мишустину с предложениями по устранению препятствий к застройке вблизи аэропортов. "Правительство создало рабочую группу для обсуждения предложений мэра и губернатора", — отмечает газета.

По данным газеты, Мишустин на письме поставил визу: "Хуснуллину, Дитриху: прошу с участием Собянина и Воробьева проработать предложения в рабочей группе и доложить".

"Аэропорты не заинтересованы в установлении приаэродромных территорий (ПАТ), за нарушение сроков их определения они не несут никакой ответственности, а отсутствие ПАТ негативно сказывается на градостроительной ситуации в Москве и Московской области", — пишет газета со ссылкой на письмо.

Все российские аэропорты должны были установить ПАТ в составе семи подзон, но так и не сделали это, отмечается в письме. Каждая из семи подзон устанавливает ограничения для строительства. Камнем преткновения между аэропортами и чиновниками стала седьмая подзона: из-за высоких авиационных шумов в ней запрещено строительство жилья и соцобъектов, но может быть разрешено коммерческое строительство, например офисов и складов.

Собянин и Воробьев предлагают ряд изменений в законодательство, например, передать субъектам РФ полномочия по разработке седьмой подзоны приаэродромных территорий. Сейчас по закону это полномочия аэропортов. Также они предлагают исключить необходимость согласования строительства с Росавиацией и начать привлекать аэропорты к административной ответственности, если ПАТ не установлена до 1 июля 2021 года.