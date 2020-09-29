МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запросила 25 миллиардов рублей на ближайшие три года из нацпрограммы "Цифровая экономика" на масштабный проект "цифровизации" тюремной системы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию представители ФСИН и корпорации "Ростех" на совещании в Минцифры.

В пресс-службах Минцифры и ФСИН подтвердили факт рабочей встречи. "Совещание прошло, у нас есть ряд разногласий с Минцифры, которые планируется устранить", — рассказал источник издания в руководстве ФСИН.

Своим партнером в проекте ФСИН также видит "Ростех", который предлагается назначить единственным поставщиком. "Но Минцифры пока тормозит согласование проекта: чиновники хотят назначить куратором программы МВД, что не нравится "Ростеху", — пишет газета.

Что касается распределения этих 25 миллиардов, то ФСИН, в частности, предлагает цифровизацию по нескольким направлениям. Это переход на отечественный софт, перевод госуслуг и документооборота в электронный вид, создание единой информационной системы, "цифровизация" труда заключённых (контроль за тем, чтобы работали все, "вне зависимости от неофициальных договоренностей с администрацией", пояснил топ-менеджер "Ростеха"), создание цифровых профилей заключенных и систем электронного менеджмента тюрем.

А самый дорогостоящий пункт программы — более 10 миллиардов рублей — называется "Цифровизация процессов соблюдения режима, охраны прав, свобод и законных интересов заключенных". Ее ядром должна стать видеоаналитика с распознаванием лиц. Она, уверяет источник издания в "Ростехе", будет контролировать каждый шаг заключенных и сотрудников, фиксируя, например, когда и кто именно зашел в камеру.

В итоге, согласно презентации, реализация программы должна к 2023 году сократить издержки ФСИН на 62,5 миллиарда рублей и увеличить налоговые отчисления от труда заключенных с нуля до 1,3 миллиарда.