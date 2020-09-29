МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии, отметил, что на полях мероприятия заключаются многочисленные сделки и контракты и как результат, товарооборот между странами в прошлом году составил 35,5 миллиарда долларов.

"На форуме по традиции рассматривается весь спектр вопросов взаимодействия России и Белоруссии: в политике, экономике, в промышленной кооперации, высоких технологиях, в культурно-гуманитарной сфере. Но, безусловно, приоритетными областями сотрудничества российских и белорусских регионов являются торговля и инвестиции", — сказал Путин в своем видеообращении.

"Каждый год в ходе форума заключаются многочисленные сделки и подписываются контракты на сотни миллионов долларов. Как результат, в прошлом году наш взаимный товарооборот составил 35,5 миллиарда долларов", — добавил он.

Путин также отметил, что в Белоруссии работают более двух тысяч компаний с российским участием, реализуется и крупнейший высокотехнологичный инвестпроект – сооружение Белорусской АЭС в Гродненской области стоимостью около 10 миллиардов долларов.