МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россия с начала 2020-2021 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2020 года) по 24 сентября экспортировала 10,4 миллиона тонн пшеницы, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ.

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за август и сентябрь), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 24 сентября было экспортировано 12,5 миллиона тонн зерновых культур, что на 0,04% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона. Поставки ячменя составили 1,8 миллиона тонн, кукурузы — 0,28 миллиона тонн.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит министерство, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 24 сентября текущего года составила 234 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 5 долларов (на 2,2%).

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в июле сообщил, что, согласно актуальным данным ФТС РФ, экспорт зерна из России в 2019-2020 сельхозгоду составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. При этом министр указывал, что эти цифры не окончательные и будут корректироваться.

По оценкам Минсельхоза, экспорт зерна в прошедшем сезоне составит не менее 43 миллионов тонн. Министерство также ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов тонн.