МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Молодые люди в возрасте до 18 лет, которые зарегистрируются в качестве самозанятых с 1 января 2021 года, получат дополнительный налоговый вычет, сообщил Минфин РФ.

"Молодым людям в возрасте до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве плательщиков налога на профессиональный доход с 1 января 2021 года, будет предоставлена дополнительная налоговая льгота – налоговый вычет, установленный для всех самозанятых в размере 10 000 рублей, будет увеличен для них на 12 130 рублей и составит суммарно 22 130 рублей. Мера поддержки для молодых предпринимателей будет действовать с 2021 года", — говорится в сообщении.

Ранее такой законопроект, разработанный в рамках поручения президента России Владимира Путина, был рассмотрен на правкомиссии по законопроектной деятельности.

"Кадровый и экономический потенциал завтрашнего дня – это сегодняшние школьники, студенты. Дополнительный "налоговый капитал" станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране", – прокомментировал министр финансов Антон Силуанов.

"Инвестиции в юношеские предпринимательские проекты в форме дополнительных льгот и гарантий многократно окупаются", — добавил министр.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет 4% дохода, с юридическими — 6%.

С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его могут запустить на своей территории все российские регионы. Кроме того, минимальный возраст граждан, которые могут пользоваться таким режимом, был снижен с 18 до 16 лет. Число зарегистрированных самозанятых в России сейчас превышает один миллион человек.