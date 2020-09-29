МИНСК, 29 сен — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия на VII Форуме регионов подписали соглашений и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов, сообщил во вторник премьер республики Роман Головченко.

"Итогом этой работы (в рамках форума – ред.) стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов. Документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат реализацию программ и договоров социально-гуманитарной сфере", — заявил Головченко на брифинге по итогам пленарного заседания форума.

VII Форум регионов прошел 28-29 сентября в режиме видеоконференции в связи с эпидемиологической обстановкой. Он был посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".