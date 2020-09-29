МИНСК, 29 сен — ПРАЙМ. Белоруссия в ответ на расширение санкционных списков странами Балтии со вторника вводит в действие в их отношении симметричные ограничительные меры, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Ранее МИД Латвии обнародовал список из 101 должностного лица Белоруссии, которых считает причастными к насилию и репрессиям в адрес жителей страны, не согласных с результатами президентских выборов в республике. Как сообщалось на сайте внешнеполитического ведомства республики, список был сформирован в ходе консультаций между тремя странами Балтии. Попавшим в него лицам будет запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию.

"Кстати, вот внешняя политика Беларуси всегда базировалась на международном праве и других вполне понятных, логичных принципах. Это государственный интерес и конкретные интересы людей, интересы бизнеса, торговли, безопасности, инфраструктуры и так далее. Такая открытая и ясная позиция понятна и для наших партнеров… На этом фоне нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран", — говорится в комментарии Глаза, который распространила пресс-служба ведомства.