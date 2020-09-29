МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в сентябре вырос до 101,8 пункта с пересмотренного показателя августа в 86,3 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали увеличение показателя до 89,2 пункта с первоначального значения августа в 84,8 пункта.

"Доверие потребителей резко выросло в сентябре после нескольких месяцев снижения, но остается ниже уровня, который был до пандемии", — приводятся в релизе слова старшего директора по экономическим показателям The Conference Board Линн Франко (Lynn Franco).

Индекс экономических ожиданий в США в сентябре вырос до 104 пунктов с пересмотренного показателя августа в 86,6 пункта. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 85,2 пункта.

Индекс экономических условий в отчетном месяце поднялся до 98,5 пункта с пересмотренного значения августа в 85,8 пункта. Первоначальный показатель в прошлом месяце составлял 84,2 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.