МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российские торговые сети не наблюдают роста спроса покупателей на лимоны, чеснок или имбирь, сообщили РИА Новости представители ритейлеров.

Осенью в России традиционно увеличивается количество респираторных вирусных заболеваний, от которых большое количество россиян предпочитает лечиться "народными средствами", например, чесноком, чаем с лимоном, медом. В последние годы у покупателей также приобретает популярность имбирь. Это было особенно заметно в марте-апреле текущего года на фоне распространения в России коронавируса.

"Мы не наблюдаем повышенного спроса на указанные товары и рассчитываем, что покупатели теперь будут более взвешенно оценивать свои потребности. Тем не менее, у нас сформированы все необходимые запасы товаров первой необходимости, и мы готовы к любому развитию событий", — сообщили РИА Новости в "Магните".

Повышения спроса на лимон, имбирь, чеснок и мед не отмечают также в российском "Ашане" и в сети магазинов "Вкусвилл". "У нас ежедневные поставки свежих продуктов в магазины сети "Вкусвилл", — отметили в последней.